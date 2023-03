Euronics è pronta a dare battaglia alle altre realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente molto interessante ed intrigante, arricchita con prezzi veramente convenienti sui quali è possibile fare affidamento.

Il risparmio messo in atto in questi giorni da Euronics è assolutamente unico, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti di ottimo livello, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate. Coloro che invece vorranno acquistare dal divano di casa, dovranno accontentarsi di una piccola selezione, differente, di prezzi bassi da quelli indicati nell’articolo stesso.

Euronics, nuove offerte speciali per tutti

Gli sconti attivati da Euronics, e disponibili nei negozi Euronics Dimo solamente oggi, 15 marzo, sono davvero molto interessanti, e vanno prima di tutto a toccare il fantastico mondo Apple, punto di partenza e di appoggio per milioni di consumatori in tutto il mondo. Le occasioni per risparmiare sono decisamente ghiotte, si parte ad esempio da iPhone 14 Pro Max, disponibile a 1329 euro, passando anche per iPhone 14 Pro a 1179 euro, Apple iPhone 14 Plus a 999 euro e iPhone 13 a 899 euro.

Non mancano chiari riferimenti al mondo Android, più precisamente appoggiandosi a Oppo, tra cui spiccano il nuovissimo foldable Oppo Find N2 Flip a 1199 euro, passando anche per modelli leggermente più datati, tra cui Oppo Find X5 Lite a 449 euro, Oppo Reno8 a 549 euro, oppure Oppo A96, Oppo A54s, Oppo Reno8 Lite, Oppo A78 e simili. Tutti questi sconti, lo ricordiamo, sono attivi solamente da Euronics Dimo.