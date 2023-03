Lo scorso anno il colosso americano Apple ha deciso di portare ufficialmente i suoi smartphone top di gamma con solo supporto eSIM per il mercato statunitense. Ora, sembra che lo stesso potrebbe accadere il prossimo anno con i nuovi iPhone 15 ma per il mercato francese, almeno stando a quanto riportato sul sito web francese MacGeneration.

iPhone 15, i nuovi smartphone in arrivo in Francia con solo supporto eSIM

A quanto pare il colosso americano Apple si sta preparando a portare i suoi nuovi device solo con supporto eSIM. Secondo quanto riportato dal sito web MacGeneration, infatti, i prossimi iPhone 15 saranno distribuiti per il mercato francese solo con questo supporto. Non sarà quindi possibile utilizzarli con una sim fisica.

Questa scelta, come già detto, è stata già adottata dall’azienda lo scorso anno ma per il mercato statunitense. Non sappiamo però se ora Apple deciderà di espandere questa scelta anche presso altri mercati, compreso quello italiano. Se così fosse, anche gli utenti italiani saranno costretti ad adottare necessariamente una eSIM per poter utilizzare i nuovi iPhone.

C’è da dire comunque che le eSIM offrono una maggiore sicurezza rispetto alle classiche schede SIM fisiche. Staremo comunque a vedere cosa deciderà di fare Apple in merito. Ricordiamo che i nuovi iPhone 15 introdurranno tante altre novità. Tra queste, sappiamo già che quasi certamente ogni modello avrà la nuova Dynamic Island, introdotta da Apple sugli ultimi iPhone 14 Pro. Oltre a questa caratteristica, sembra che il nuovo iPhone 15 Pro Max potrà vantare le cornici più sottili al mondo.