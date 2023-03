Lo sviluppatore di Dogecoin, Michi Lumin ha annunciato un massiccio aggiornamento per la criptovaluta. In un tweet di giovedì, Lumin ha affermato che molti cambiamenti stanno arrivando per il progetto blockchain, incluso il supporto per i codici QR, la firma dei messaggi e le build di Windows. Lo sviluppatore ha aggiunto che l’aggiornamento includerà il supporto linguistico per sviluppatori e anche per i non sviluppatori.

Altri aggiornamenti includono la possibilità per Libdogecoin di essere “pronto per la compilazione” una volta caricato in MS Visual Studio su Windows e un modo per gli sviluppatori di interrogare un flag.

Secondo Lumin, l’aggiornamento include inoltre correzioni per i problemi riscontrati durante la creazione dell’asset, come controlli di integrità della memoria, correzioni di troncamento e controlli di lunghezza per i casi limite.

Novità per il mercato in crescita

Nel frattempo, il trader anonimo Tony ha affermato che il DOGE sta guadagnando un significativo slancio rialzista e sembra ben posizionato per un potenziale capovolgimento. Il trader prevede che Dogecoin salirà a 0,089 dopo essere rimbalzato da 0,080 in pochi mesi.

“Se i rialzisti riescono a superare questo livello, allora abbiamo dei solidi guadagni in arrivo“, ha twittato Crypto Tony.

Al momento in cui scriviamo, DOGE viene scambiato a 0,07505 dollari, il 4% in meno rispetto agli ultimi sette giorni.

Dogecoin è una criptovaluta, come Bitcoin o Ethereum, ed è stata originariamente creata almeno in parte come uno scherzo, ma pian piano ha ottenuto popolarità e ha preso il nome da un meme un molto tempo popolare su molti social.