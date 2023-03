Su Reddit (e come evidenziato da Android Police e 9to5Google), qualcuno ha dichiarato che esiste un modo semplice per guardare i video di YouTube in un browser web senza pubblicità. Nell’URL di qualsiasi video desideri visualizzare, devi solo aggiungere un punto extra dopo il .com nel link YouTube.

Funziona come descritto: quando si incolla l’URL di un video in una finestra del browser in incognito con il punto aggiunto, non si vedono pubblicità. Oltre a rimuovere gli annunci pre-roll, elimina anche le interruzioni mid-roll per i video.

Per quanto riguarda il motivo per cui qualcosa di così banale sta aggirando con successo la macchina pubblicitaria di YouTube, ecco cosa ha detto Redditor unicorn4sale quando ha pubblicato il trucco:

“È un caso limite comunemente dimenticato, i siti web dimenticano di normalizzare il nome host, il contenuto è ancora quello, ma non c’è corrispondenza del nome host sul browser, quindi nessun cookie, e molti siti più grandi usano un dominio diverso per pubblicare annunci/media con una whitelist che non contiene il punto in più.”

Speriamo duri molto

Con oltre 4000 voti positivi su Reddit, è probabile che YouTube sappia già che le persone hanno colto questo consiglio. La svista probabilmente verrà corretta sicuramente a breve.

Oltre a ciò, ricorda che le entrate pubblicitarie aiutano in parte i tuoi creator preferiti a continuare a fare quello che fanno. Gli ad-blocker e questo trucco semplicemente bloccano il guadagno. Il modo “corretto” per non vedere più gli annunci è abbonarsi a YouTube Premium, cosa che potresti già sapere dal momento che l’app YouTube tormenta incessantemente le persone con una frequenza esasperante.