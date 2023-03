Illusione Ottica, questo evento accaduto in Thailandia vi lascerà esterrefatti

Un’insolita illusione ottica ha recentemente sorpreso gli automobilisti in Thailandia. Un video diffuso sul web mostra un Boeing che sembra essere atterrato sulla strada, creando confusione tra i guidatori. In realtà, si tratta di un effetto visivo causato dalla prospettiva e dalla posizione dell’aeromobile rispetto alla strada.

Illusione Ottica: l’apparenza spesso inganna!

Come dicevamo, un video virale sta facendo il giro del web: gli automobilisti in Thailandia sono stati testimoni di un’incredibile illusione ottica. Per l’esattezza gli automobilisti che attraversavano un affollato incrocio nel distretto di Don Tum, provincia di Nakhon Pathom in Thailandia, si sono ritrovati di fronte a un’incredibile illusione ottica. Un Boeing 747 sembrava infatti essere atterrato sulla strada, vicino alle auto in movimento. In realtà, l’aereo era fuori servizio e posizionato in un’area dove le automobili non possono accedere. “Non riuscivo a credere ai miei occhi mentre mi avvicinavo al semaforo. Ero convinto che ci fosse un aereo sulla strada. Ho rallentato pensando che potesse trattarsi di un atterraggio di emergenza”, ha raccontato l’autore del video all’agenzia di stampa Reuters.

Questo Boeing 747 è stato comprato da un collezionista privato e ora funge da posatoio per uccelli, diventando un’attrazione turistica per chi desidera registrare un video o scattare una foto. Tuttavia, ci sono state anche critiche riguardo alla posizione insolita dell’aereo, in quanto questa potrebbe distrarre i guidatori e causare incidenti stradali.

Mentre si avvicinavano all’aereo, i guidatori erano sorpresi di scoprire che non era in realtà sulla strada, ma piuttosto parcheggiato in un’area vicina all’aeroporto. L’angolo di visuale e la posizione dell’aeromobile hanno creato l’illusione ottica, portando le persone a credere che il Boeing fosse atterrato sulla carreggiata. Nonostante l’apparente pericolo, nessun incidente è stato segnalato.