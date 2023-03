Illusione Ottica - non fermatevi alle apparenze, dietro un'immagine c'è di più

Che settimana sarebbe senza nuove illusioni ottiche? Sappiamo che ormai siete diventati degli esperti nel risolvere questi enigmi visivi, ma oggi vogliamo mettervi alla prova con un’altra sfida: trovare il secondo volto nascosto in plain sight in questa nuova immagine.

Illusione Ottica: riuscite a vedere la figura nascosta nel volto?

Come sempre, potete vedere l’immagine in fondo all’articolo, e dall’anteprima anche intuire il “segreto” dietro al disegno. Questo tipo di illusioni ottiche può facilmente confondere chi non è abituato a tali dinamiche, rendendo difficile capire da dove iniziare a cercare.

Siamo sicuri che molti di voi avranno già risolto l’enigma e vi invitiamo a condividere le vostre scoperte nei commenti qui sotto. Sebbene possa sembrare solo un passatempo, queste rappresentazioni sono spesso utilizzate da scienziati del comportamento e psicologi per analizzare il modo di pensare e la psicologia di una persona. Alcune di queste infatti riescono a rivelare le vostre paure più profonde, mentre altre vi lasceranno semplicemente sbalorditi (in senso positivo, naturalmente). Il nostro suggerimento per risolvere l’enigma dell’immagine di oggi è di osservarla da “diverse prospettive”. Solo così potrete trovare la soluzione.

Allora, siamo stati di aiuto? Se state ancora cercando di scoprire il secondo volto nascosto nell’immagine e avete bisogno di qualche suggerimento in più, ecco un paio di indizi che potrebbero aiutarvi: