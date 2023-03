Rolex lavora duramente per cercare di avere gli stessi prezzi in tutto il mondo al fine di evitare l’arbitraggio e lo spostamento delle azioni da un mercato all’altro perché è più economico in un mercato e più costoso in un altro.

L’obiettivo finale è quello di avere esattamente lo stesso prezzo in tutto il mondo, ma bilanciare i prezzi al dettaglio tra loro in tutto il mondo non è un compito facile. Naturalmente, ciò che influisce sul prezzo è la situazione attuale della valuta in cui opera il rispettivo rivenditore Rolex autorizzato.

Se tutti i paesi utilizzassero la stessa valuta, questo non sarebbe un problema perché Rolex sarebbe semplicemente in grado di fissare lo stesso prezzo al dettaglio consigliato in tutto il mondo. Ma non è così. Invece, hai innumerevoli valute locali a cui deve prestare attenzione. Se uno di questi è svalutato, acquistare un orologio in quel paese può quindi essere una buona idea.

Come trovare il paese più economico

Se vuoi trovare il paese più economico per acquistare un orologio Rolex, dovresti seguire i prezzi al dettaglio locali in tutto il mondo e confrontare i prezzi con la tua valuta.

Un’altra cosa da considerare sono gli sconti. Poiché la popolarità del marchio è cresciuta e le liste d’attesa per molti modelli sono cresciute rapidamente, i rivenditori autorizzati diventano sempre meno inclini a concedere sconti. Semplicemente perché non devono farlo per vendere.

Il posto migliore per acquistare orologi Rolex esentasse è in Europa. Ciò è dovuto all’elevata IVA (imposta sul valore aggiunto) che l’UE ha. L’aliquota IVA più bassa è del 15%, ma la maggior parte dei paesi ha un’IVA di circa il 20%.

I paesi con l’IVA più alta sono:

Danimarca: 25%

Svezia: 25%

Norvegia: 25% (Nota, la Norvegia non è nell’UE, ma puoi comunque acquistare esentasse se risiedi al di fuori dell’UE).

Finlandia: 24%.

Quando acquisti in esenzione fiscale, riceverai l’intera IVA indietro (o meno la commissione), a seconda del sistema esentasse utilizzato dal rivenditore autorizzato.

Oggi, ottenere uno sconto del 15-25% sugli orologi è estremamente difficile a causa dello stato attuale del mercato, quindi ottenere “fino al 25% di sconto” quando si acquista un orologio del genere può renderlo un ottimo affare. Cerca i paesi che consentono acquisti esentasse e dai un’occhiata a quale valuta viene utilizzata e come regge rispetto al resto del mondo.