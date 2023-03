Hai già comprato un orologio Rolex a Dubai? O forse stai andarci per acquistarne uno? Avrai sentito parlare degli interessanti prezzi degli orologi Rolex in quella città.

Sono disponibili per la vendita in molti negozi negli Emirati Arabi Uniti e in altri paesi del mondo. Ma la cosa che lo rende speciale qui è il fatto che li hai un sacco di opzioni e prezzi interessanti. Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Gli orologi Rolex sono significativamente più costosi degli altri, e questo è tutto a causa della loro qualità dei materiali. Il prezzo al dettaglio è più o meno lo stesso a Dubai o in qualsiasi altra città. In media, un Rolex può costare tra i 7500 e i 16000 euro tramite il negozio.

Un mercato dell’usato da non sottovalutare

Perché la gente dice che gli orologi Rolex sono relativamente economici quando viaggiano a Dubai? È a causa della situazione del mercato dell’usato. A causa della scarsa disponibilità, questi orologi spesso hanno un prezzo elevato nel mercato dell’usato. Ed è qui che puoi vedere una differenza di prezzo.

Attualmente sono disponibili circa tre versioni del Rolex Cosmograph Daytona. Il modello in acciaio inossidabile è disponibile nei negozi al dettaglio per un prezzo di circa 13000 euro. Non appena passi ai modelli con cassa in oro oa quelli con diamanti, il prezzo al dettaglio può salire fino a circa 74000 euro.

Ma quando guardi al mercato dell’usato, lo troverai a più del doppio del prezzo al dettaglio. Questo perché ottenere un Daytona nuovo di zecca dallo showroom di vendita al dettaglio Rolex è difficile.