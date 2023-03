Il futuro è senza password, questo è ormai un dato di fatto. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni, soprattutto dopo l’accordo siglato da Google, Apple e Microsoft.

In questo contesto arrivano importanti novità dal colosso PayPal. La popolare piattaforma per la gestione del denaro e dei pagamenti digitali, ha appena annunciato di essere vicina all’introduzione del supporto alle passkey su Android.

PayPal senza password in arrivo su Android

Le passkey per accedere a PayPal tramite dispositivi Android arriverà prima su web, tramite il suo sito ufficiale. Per usare la nuova funzionalità sarà necessario Chrome e un dispositivo aggiornamento almeno ad Android 9. Al momento della disponibilità gli utenti riceveranno una notifica, con la quale sarò possibile impostare il proprio dispositivo Android come chiave di accesso al proprio account PayPal, eliminando di fatto la necessità di inserire la password associata all’account.

In un secondo momento ci aspettiamo che la stessa novità, già presente sull’applicazione PayPal per iPhone, arriverà anche per l’app Android. Allo stesso modo, ci aspettiamo il supporto alle passkey anche tramite dispositivi Windows. Nel frattempo, la password associata al proprio account PayPal rimarrà valida, e necessaria per i dispositivi che non supportano passkey.

Stando a quanto annunciato da PayPal, la nuova funzionalità per dispositivi Android è appena entrata in fase di distribuzione. Il rilascio per tutti dovrebbe completarsi entro fine anno, speriamo non ci metta troppo ad arrivare anche in Italia.