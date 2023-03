Come ben saprete mancano ancora diversi mesi al lancio dei nuovi Apple iPhone 15 da parte del colosso. Nonostante ciò non mancano le indiscrezioni sulle novità che probabilmente verranno integrate sui nuovi modelli Pro.

Oggi andremo a scoprire alcune delle novità per i modelli iPhone 15 Pro che non dovrebbero essere disponibili su iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard.

Apple iPhone 15 Pro: ecco alcune novità

La prima su tutte è sicuramente il chip A17 di cui dovrebbero essere dotati i modelli Pro. Il chip è stato prodotto sulla base del processo a 3 nm di TSMC con miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica. L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus standard dovrebbero avere il chip A16 Bionic. Come l’Apple Watch Ultra, i modelli iPhone 15 Pro dovrebbero avere un telaio in titanio anziché in acciaio inossidabile.

Proseguiamo con cornici curve ed ultrasottili, simili ai recenti modelli di Apple Watch, l’iPhone 15 Pro avrà cornici curve ultrasottili attorno al display. I modelli iPhone 15 Pro presenteranno una porta USB-C con supporto almeno a USB 3.2 o Thunderbolt 3, il che si tradurrebbe in dispositivi con velocità di trasferimento dati significativamente più elevate con cavo rispetto agli iPhone che utilizzano la porta Lightning.

La memoria RAM sarà aumentata, i modelli iPhone 15 Pro saranno dotati di 8 GB di RAM, mentre i modelli standard continueranno probabilmente ad avere 6 GB di RAM. Dovrebbero anche essere dotati di pulsanti a stato solido. Invece di muoversi fisicamente, i pulsanti forniranno un feedback tattile gestito da due Taptic Engine aggiuntivi all’interno dell’iPhone. iPhone 15 Pro saranno dotati di un pulsante mute per attivare e disattivare la suoneria. Tutti gli iPhone esistenti hanno invece un interruttore dedicato a questa funzione.