Lamborghini, finalmente scoperte le modalità di guida della nuova LB744

Entro la fine di aprile 2023, Lamborghini presenterà la sua nuova supercar a 12 cilindri, successore dell’illustre Aventador. Per intrattenere l’attesa, la casa automobilistica ha avviato un percorso di svelamento della vettura, permettendoci di conoscerla gradualmente. Oggi, ci focalizziamo sulla strumentazione e sulle modalità di guida della nuova Lamborghini.

Lamborghini: l’azienda svela due nuovi dettagli della LB744

Dopo aver conosciuto i dettagli tecnici della nuova supercar di Sant’Agata Bolognese, identificata dal codice LB744, è tempo di esplorare il suo abitacolo futuristico e le diverse modalità di guida che adattano il carattere della vettura alle diverse situazioni. Queste modalità sono Recharge, Hybrid, Performance, City, Strada, Sport e Corsa, tutte selezionabili direttamente dal volante tramite due selettori circolari su entrambi i lati della corona.

Le prime tre modalità riguardano il sistema ibrido e, insieme alle altre quattro, offrono 13 diverse esperienze di guida. Con la modalità City, ideata specificatamente per l’uso urbano (la potenza è limitata a 180 CV), è possibile scegliere anche la propulsione completamente elettrica. Quando la batteria da 3,8 kWh si esaurisce, la modalità Recharge consente al motore di ricaricare il pacco batterie.

La modalità Strada è pensata per la guida dinamica e offre una potenza massima di 886 CV, con il sistema elettrico che viene mantenuto carico per garantire sempre potenza. Si avvale del torque vectoring sull’asse anteriore e dell’aerodinamica attiva per massimizzare la sicurezza, ad esempio in autostrada.

In modalità Sport, la potenza aumenta fino a un massimo di 907 CV. La spinta elettrica può essere selezionata tra le tre modalità Recharge, Hybrid o Performance, a seconda dell’incremento di potenza desiderato. Il cambio diventa più rapido, mentre le sospensioni e l’aerodinamica si adattano per migliorare l’agilità e il piacere di guida.

Infine, scegliendo la modalità Corsa, la LB744 rivela tutto il suo potenziale: insieme al sistema elettrico in modalità Performance, l’auto eroga 1015 CV. L’asse anteriore elettrico (e-axle) agisce per massimizzare il torque vectoring e la trazione integrale. I guidatori più esperti potranno disattivare l’ESC per cercare di domare questa bestia, mentre le partenze da fermo diventano straordinarie grazie al sistema di launch control.