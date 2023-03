Postepay, trasferire fondi dalla carta a Libretto è facile tramite l’app BancoPosta

Il salvadanaio dell’app BancoPosta permette di trasferire fondi dalla Postepay al Libretto in modo rapido, economico e indolore. Oltre al prelievo dalla Postepay e al successivo trasferimento dei fondi sul Libretto postale, esistono altri modi per trasferire fondi tra i due prodotti di Poste Italiane. In questo articolo, spiegheremo come utilizzare l’app BancoPosta insieme alla Postepay Evolution per aggiungere denaro al Libretto Smart.

I requisiti sono i seguenti: App BancoPosta con Salvadanaio (disponibile per iOS e Android tramite App Store e Google Play), Libretto Smart e carta Postepay Evolution. Per trasferire fondi è necessario possedere un Libretto Smart e una Postepay Evolution, entrambi acquistabili presso Poste Italiane, e registrarsi con l’app BancoPosta mobile. Chi non ha una carta Postepay Evolution può comunque effettuare la stessa transazione con la funzione Salvadanaio, a patto di avere un conto corrente BancoPosta.

Postepay, ecco come fare

Il Salvadanaio è il collegamento che permette di caricare il Libretto Smart con i contanti della carta Postepay Evolution (o del conto corrente BancoPosta). È un comodo strumento di risparmio che Poste Italiane ha inserito nell’app BancoPosta. Salvadanaio è un programma gratuito che vi aiuta a monitorare i vostri progressi verso determinati obiettivi, permettendovi di scegliere un importo, un periodo di tempo e un tipo di obiettivo (ad esempio, viaggi, tempo libero e altro). Il programma consente di impostare fino a cinque diversi obiettivi di risparmio, ciascuno con un valore massimo di 500 euro, che possono essere spostati direttamente nel libretto. I fondi possono essere depositati direttamente sul vostro conto e sono disponibili anche diverse opzioni automatizzate.

Per trasferire denaro tramite l’app BancoPosta dalla Postepay al Libretto, scaricate l’app BancoPosta e attivate il Libretto Smart e la PostePay Evolution a vostro nome. Quindi, utilizzate la funzione Risparmio di denaro per effettuare un versamento gratuito e immediato sul vostro Libretto. Si trova nel menu laterale dell’app, a cui si accede strisciando il dito verso sinistra dalla schermata principale. Scegliete il Libretto Smart in cui volete versare i fondi premendo “Salvadanaio”, quindi seguite le indicazioni sullo schermo per impostare un nuovo obiettivo.

Vi saranno richieste solo due cose: scegliere un importo obiettivo e selezionare una data di scadenza (massimo 24 mesi). Il nome e la categoria dell’obiettivo non sono obbligatori, ma possono aiutare a identificare i vari obiettivi nell’applicazione se ne avete impostato più di uno.