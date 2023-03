In rete si stanno intensificando le indiscrezioni che riguardano i prossimi pieghevoli di Samsung. Stiamo ovviamente parlando di Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Questi due nuovi modelli introdurranno novità sostanziali che non ne andranno a sconvolgere il design migliorandone piuttosto esperienza d’uso e resistenza. Le ultime indiscrezioni riguardano la cerniera. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5: ecco le nuove indiscrezioni

Su Twitter Ice Universe fa il punto della situazione sugli ultimi rumor emersi in rete, offrendoci la possibilità di soffermarci su alcuni dei principali aspetti che caratterizzeranno entrambi i foldable, la chiusura a cerniera. Quest’ultima sarà la grande differenza tra Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Samsung avrebbe infatti optato per il passaggio ad una soluzione a goccia che dovrebbe ridurre la visibilità della piega al centro.

Il leaker afferma che il foldable in arrivo avrà dimensioni pressoché identiche a quelle della generazione attuale, appena 0,2mm di differenza. Il peso sarà di 254 grammi, dunque 9 grammi in meno rispetto a Galaxy Z Fold 4. Un altro aspetto interessante riguarda il display esterno che, a quanto pare, non subirà alcuna modifica restando a 6,2 pollici.

Anche per il Flip il colosso sud coreano avrebbe optato per una cerniera a goccia. Per ciò che concerne i display, il leaker afferma che quello interno sarà più stretto mentre quello esterno sarà quasi quadrato da 3,4 pollici. Se il rumor venisse confermato, si tratterebbe di una sostanziale novità visto che il display esterno del Galaxy Z Flip 4 è di appena 1,9 pollici. Con una diagonale quasi doppia lo schermo andrebbe ad occupare una buona parte della scocca esterna.