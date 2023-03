WindTre sta attivando GIGA1 solamente a determinati clienti

L’operatore WindTre, nel caso in cui vengano violate le condizioni contrattuali, sostituisce l’offerta dei propri utenti con il piano denominato GIGA1.

Questo piano, come avrete intuito dal suo nome, comprende 1 Giga di traffico dati extra al costo di 3 euro al mese. La sua attivazione è determinata dalla violazione di uno dei parametri presenti nelle Condizioni Generali di Contratto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre attiva GIGA1 ad alcuni clienti

L’operatore utilizza GIGA1 per sostituire l’offerta dei clienti con utilizzo non conforme dell’offerta. Ecco un esempio del testo del messaggio che viene inviato attualmente ai clienti coinvolti dalla modifica dell’offerta con GIGA1: “Modifiche contratto: dal 12/04/2023, la tua offerta cambia in GIGA1 a causa dell’insostenibilità economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. GIGA1: Chiamate Naz a 29cent/min no scatto/risp e tariffazione a sec, SMS 29cent, 1GB a 3 E/mese. Per tutti i dettagli dell’offerta sostitutiva: windtre.it/GIGA1 Diritto di recesso entro 60 giorni da SMS con Racc. A/R,PEC,159, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali.Per info su recesso vai su windtre.it/recesso“.

In questo caso specifico, la modifica è prevista dal 12 Aprile 2023 e riguarda un cliente dell’operatore arancione con l’offerta GO 50 Star+ Digital LE a cui il servizio clienti ha riferito che la motivazione del passaggio a GIGA1 sarebbe l’uso eccessivo di Giga. In questo modo, chi ha ricevuto il messaggio si vedrà disattivata l’attuale offerta e al suo posto, a partire dalla data indicata nel messaggio, sarà attivata WindTre GIGA1.

Se non si intende accettare la modifica unilaterale avviata da WindTre è comunque possibile esercitare il proprio diritto di recesso. Per fare ciò, i clienti dovranno inviare una comunicazione con causale “modifica delle condizioni contrattuali”, tramite raccomandata, PEC, visitando l’area clienti dell’applicazione WindTre o chiamando il 159.