Huawei sta sviluppando la tecnologia 5.5G, il futuro delle reti di comunicazione

Huawei sta attualmente sviluppando la tecnologia 5.5G, la tecnologia che andrà a prendere il posto del 5G. La nuova frontiera delle telecomunicazioni punta a migliorare in modo completo la connettività di rete. Grazie a questo balzo in avanti, sarà possibile sviluppare soluzioni di connettività volte ad offrire servizi completi.

Per lo sviluppo del 5.5G, Huawei sta collaborando con partner di settore per creare una rete smart e versatile. Già durante il Mobile World Congress (MWC 2023) di Barcellona, il produttore cinese ha presentato una serie completa di soluzioni One 5G in grado di sfruttare tutte le bande.

John Gao, responsabile dello sviluppo del 5.5G di Huawei, ha notato un trend ricorrente nel settore delle telecomunicazioni. Tra le nuove tendenze dei servizi guidati dal nuovo standard c’è uno spostamento delle comunicazioni basate sui contenuti.

Huawei punta a rivoluzionare le telecomunicazioni con la nuova tecnologia 5.5G nonostante le sfide legate alle restrizioni commerciali globali

Ecco quindi che Huawei vuole essere tra i primi a sviluppare una tecnologia in grado di favorire la trasformazione e la digitalizzazioni delle industrie. Il passaggio al 5.5G permetterà di superare le prestazioni offerte dal 5G sotto molti aspetti.

In particolare, il 5.5G garantirà una riduzione del costo per bit e offrirà una maggiore capacità di download e upload. Tuttavia, la sfida tecnologica presenta diverse problematiche. Infatti, Huawei sta affrontando significative sfide a causa delle restrizioni commerciali globali imposte dal Ban.

La repressione degli Stati Uniti ha interrotto l’accesso dell’azienda a forniture essenziali e per questo la supply chain di Huawei è sotto pressione. Nonostante queste sfide, l’azienda cinese non si ferma e punta a evolvere la propria tecnologia e spingere avanti lo sviluppo del 5.5G.