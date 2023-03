Cellulari vintage, ecco quelli che valgono una fortuna

I cellulari sono diventati un elemento essenziale nella vita quotidiana di molte persone in tutto il mondo. Questi dispositivi portatili permettono di comunicare facilmente con amici e familiari, di accedere a internet, di gestire la posta elettronica e di utilizzare una vasta gamma di applicazioni.

La tecnologia dei cellulari è stata oggetto di un’evoluzione rapida negli ultimi decenni. Il primo cellulare della storia, il Motorola Dynatac 8000X venne presentato nel 1983, mentre il primo smartphone è entrato in commercio a partire dal 1993.

Al giorno d’oggi la tecnologia corre talmente veloce che è difficile restare al passo di tutti i modelli che quotidianamente vengono messi in commercio. La gente spesso sostituisce con molta frequenza i loro dispositivi con i modelli più recenti e avanzati. Tuttavia, ci sono alcuni cellulari datati, definiti ‘vintage’, che hanno un valore significativo e che di conseguenza sono diventati oggetti da collezione, che possono valere anche una piccola fortuna.

Cellulari vintage che valgono una fortuna

Uno dei cellulari vintage più famosi è il Motorola DynaTAC 8000x, il primo telefono cellulare commerciale del mondo. Il modello originale, introdotto sul mercato nel 1983, è stato prodotto in quantità limitate e può raggiungere prezzi elevati. In particolare, i primi modelli ancora funzionanti, in buone condizioni estetiche e completi di tutti gli accessori originali, possono essere venduti per migliaia di dollari.

Il Nokia 8110, introdotto nel 1996, è un altro cellulare vintage molto apprezzato dai collezionisti. Questo dispositivo è diventato famoso grazie al film “Matrix”, dove il protagonista Neo utilizzava un Nokia 8110 come arma. Il telefono presenta un design a conchiglia, con una tastiera a scomparsa e un’antenna esterna. Oggi, i modelli ancora funzionanti possono raggiungere prezzi notevoli.

Un altro modello molto ricercato è il Nokia 8800, introdotto nel 2005. Questo cellulare presenta un design elegante, con una scocca in acciaio inossidabile e una tastiera scorrevole. Il Nokia 8800 è stato un dispositivo di fascia alta, con un prezzo di vendita al momento del lancio superiore a 1.000 euro. Oggi, i modelli ancora funzionanti e in buone condizioni estetiche possono raggiungere prezzi elevati sul mercato dei collezionisti.

Ovviamente il valore dei cellulati vintage dipende da diversi fattori come lo stato di conservazione, la rarità del modello e la presenza degli accessori originali in buono stato.