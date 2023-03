Via Lattea: eccome come fotografarla solo con lo smartphone

Negli ultimi anni, la qualità delle fotocamere presenti negli smartphone è notevolmente migliorata e molti modelli di smartphone offrono ormai una qualità fotografica molto alta, anche se naturalmente ci sono differenze tra i vari modelli e marche di smartphone.

Gli smartphone più avanzati, infatti, sono dotati di fotocamere con molteplici obiettivi e sensori ad alta risoluzione, che consentono di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, molte fotocamere di smartphone dispongono di funzioni avanzate di elaborazione delle immagini, come l’HDR o l’AI, che possono aiutare a migliorare la qualità delle foto.

Uno step importante per ogni appassionato è sicuramente legato all’astrofotografia, obbiettivo che può sembrare distante come le stelle che si vogliono fotografare ma che in realtà non è poi così difficile da raggiungere, se volete fotografare la via lattea questi sono gli steps da seguire.

Pochi ma efficaci passi

Fotografare la Via Lattea con lo smartphone può essere un’impresa difficile a causa delle limitazioni tecniche dello smartphone rispetto alle fotocamere tradizionali. Tuttavia, con qualche accorgimento è possibile scattare una buona foto della Via Lattea. Ecco alcuni consigli utili:

Scegli un luogo con pochissima illuminazione artificiale e lontano dalle luci della città. Un cielo notturno completamente buio è l’ideale per ottenere una foto nitida della Via Lattea. Usa un’applicazione di fotografia specializzata. Esistono diverse app che ti permettono di controllare le impostazioni della tua fotocamera in modo più preciso rispetto all’app fotocamera predefinita del tuo smartphone. Alcune app da provare sono “Camera FV-5”, “ProCamera” o “NightCap Camera”. Utilizza un treppiede o un supporto stabile per mantenere il tuo smartphone fermo durante la fotografia. Ciò ti aiuterà a evitare immagini sfocate. Imposta la messa a fuoco manuale. Premi e tieni premuto sullo schermo del tuo smartphone per focalizzare l’immagine della Via Lattea. Imposta il tempo di esposizione in modo manuale. Il tempo di esposizione deve essere abbastanza lungo per catturare abbastanza luce dalla Via Lattea. Scegli una velocità dell’otturatore tra 15 e 30 secondi. Imposta la sensibilità ISO in modo manuale. La sensibilità ISO deve essere impostata sui valori più bassi, generalmente tra 100 e 400. Scatta la foto. Premi il pulsante di scatto e aspetta che la tua fotocamera smartphone catturi l’immagine della Via Lattea. Controlla l’immagine e modifica le impostazioni se necessario. Dopo aver scattato la foto, controlla l’immagine e modifica le impostazioni se necessario per migliorare la nitidezza o la luminosità. Modifica la foto. Utilizza un’app di editing fotografico per migliorare l’immagine. Puoi aggiungere un po’ di contrasto, luminosità, saturazione e altre modifiche per rendere l’immagine più attraente.

Ricorda, fotografare la Via Lattea con lo smartphone richiede pazienza e pratica. Non aspettarti di ottenere subito una foto perfetta, ma prova e sperimenta finché non trovi le impostazioni giuste per il tuo smartphone.