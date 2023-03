Smartphone, le migliori tecniche per renderlo “immortale”

Ogni giorno facciamo abuso delle funzioni del nostro smartphone, senza pensare che anche questo può raggiungere dei limiti di resistenza. Ad esempio abbiamo l’abitudine di metterlo in carica durante tutta la notte anche se questo è al 90% di batteria, oppure lasciamo la cover applicata mentre il dispositivo è attaccato alla presa. Insomma, questi sono tutti piccoli errori che col tempo possono distruggere il nostro telefono (e ce ne sono molti altri da evitare!).

Smartphone: segui questi consigli e non te ne pentirai

Uno degli errori più diffusi è quello di far scaricare completamente il cellulare prima di metterlo in carica. In realtà, questa pratica potrebbe danneggiare la batteria a lungo termine, in quanto sottopone il telefono a uno stress termico eccessivo. È quindi opportuno evitarlo e metterlo in carica quando il livello scende al di sotto del 20%. Si consiglia sempre di mantenerlo sempre tra il 15% e l’85%. Quando lo smartphone raggiunge il 20% di carica, un messaggio di sistema dovrebbe avvisare l’utente di metterlo in carica. Allo stesso modo, è necessario staccare la spina prima che il dispositivo raggiunga il 100% di carica per evitare il surriscaldamento della batteria.

Come vi anticipavamo nel primo paragrafo, un’altra cattiva abitudine è quella di lasciare il cellulare in carica tutta la notte. Questo potrebbe danneggiare la batteria e rendere necessaria la sostituzione o l’acquisto di un nuovo dispositivo. Per evitare ciò, è quindi consigliabile evitare questa pratica e monitorare attentamente il suo livello di carica. Insomma, questi sono solo alcuni degli accorgimenti che doneranno lunga vita al nostro dispositivo, per gli altri tornate a trovarci!