Call of Duty Warzone Mobile, Microsoft conferma il debutto del titolo nel corso dell’anno

Con il debutto ormai prossimo di Call of Duty Warzone Mobile, Activision si trova a dover prendere una decisione importante. Infatti, il titolo diventerà l’unica opzione per i giocatori che vorranno provare l’esperienza dello sparatutto in mobilità.

La software house andrà a sostituire gradualmente l’attuale piattaforma Call of Duty Mobile a favore di Warzone Mobile. A confermare questo scenario è indirettamente Microsoft che conferma il lancio definitivo entro entro quest’anno del titolo.

Ricordiamo che il primo approccio con Call of Duty Warzone Mobile si è avuto nel 2022. Il titolo si configura come una versione per dispositivi mobili del popolare titolo rilasciato su PC e console.

Call of Duty Warzone Mobile arriverà quest’anno su smartphone tablet e, di fatto, porterà all’abbandono di CoD Mobile

Il gameplay sarà ispirato alla meccanica dei battle royale e permetterà a più utenti di sfidarsi in contemporanea sulla mappa di gioco. Considerando queste dinamiche, è chiara la sovrapposizione con CoD Mobile e, per questo motivo, il titolo verrà abbandonato in favore della nuova soluzione.

La notizia è trapelata in quanto sono presenti alcuni riferimenti all’interno dei documenti presentati da Microsoft alla CMA, l’Autorità britannica della concorrenza e dei mercati. Il gigante di Redmond sta completando tutte le richieste in materia di Antitrust proprio per finalizzare l’acquisizione di Activision Blizzard.

Il motivo di questa decisione potrebbe essere legato alla gestione del brand di Call od Duty. Infatti, CoD Mobile è stato sviluppato da TiMi Studios, che è una filiale del gigante cinese Tencent. Con il passaggio a CoD Warzone Mobile, Microsoft potrà gestire in autonomia gli asset, il know-how e le metodologie per creare nuovi porting dei propri giochi.

Il passaggio da una versione all’altra del titolo CoD sarà graduale. Call of Duty: Warzone Mobile sarà rilasciato entro la fine dell’anno per Android, iPhone e iPad. L’unica nazione che sembra esclusa dal cambiamento sarà proprio la Cina.