Nokia Game Controller 5000 è il nuovo controller da gaming per smartphone Android, smart TV e streaming box

StreamView GmbH, l’azienda che detiene la licenza del marchio Nokia per i dispositivi Smart TV e set-top box in Europa, ha presentato un nuovo accessorio per gli appassionati di videogiochi.

Il Nokia Game Controller 5000 permetterà a tutti i giocatori di trovare un valido alleato nelle sfide offerte dai videogiochi moderni. Non importa sa si tratta di giocare sugli smartphone Android, sulle smart TV o sugli streming box, il feedback di gioco sarà sempre elevato. Il controller presenta un giroscopio a sei assi e doppi motori vibranti. Questa combinazione permette di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. La facilità di utilizzo si nota anche nella semplicità di collegamento a diversi device. Tramite il Bluetooth è possibile utilizzarlo facilmente sui device Android, sulla Nokia Smart TV e Streaming Box per accedere ad oltre 7.000 applicazioni e giochi disponibili sul Google Play Store. Nokia ha presentato il nuovissimo Game Controller 5000, un device tecnologico e di design pensato per il gaming Un ulteriore vantaggio per i giocatori che sceglieranno il Nokia Game Controller 5000 è il design ergonomico. Questo favorisce sempre una presa salda e comoda per giocare sempre al massimo delle possibilità. Inoltre, la lunga autonomia permette di raggiungere le 14 ore di gioco con una singola carica. Infine, una piccola feature che tornerà utile a tutti i giocatori su device Android è l’integrazione con l’Assistente Google. Grazie al pulsante dedicato, sarà possibile richiamare l’assistente virtuale per lanciare giochi, app e film oppure per controllare la navigazione tramite il comando vocale. Il prezzo di vendita consigliato per il Nokia Game Controller 5000 è di 49 euro.