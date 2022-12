Telefoni vecchi e smartphone che valgono una fortuna, si arriva a oltre 1000€

Non è chiaramente un mistero che gli smartphone del passato, così come i telefoni che non erano ancora ritenuti all’altezza di quelli che si vivono al giorno d’oggi, possano valere anche attualmente tanto in base alla loro rarità in base al loro blasone del passato.

Smartphone e telefoni che possono valere tanto anche se riguardano il passato, eccone tre in particolare

Stando a quanto riportato ci sono tre modelli molto interessanti che potrebbero trovarsi all’interno di un cassetto o magari conservati in casa senza che neanche lo si sappia. Il primo è sicuramente il Nokia 3310, telefono cellulare che apri nera diversi anni fa portando gli utenti ad avere tra le mani qualcosa di compatto ed estremamente resistente. Si consumano infatti in rete le immagini che scherzano sulla grande resistenza di questo telefono, il quale infatti dopo anni potrebbe essere ancora bello che funzionante all’interno di un cassetto. Il suo valore potrebbe aggirarsi oggi, se in buono stato di conservazione, intorno ai 300 €.

Un altro Nokia, più precisamente il Mobira Senator, è uno di quei telefoni che oggi potrebbe valere una piccola fortuna. Si parla di circa 1000€ se tenuto in buono stato,

Infine non si può non parlare del vero smartphone che ha aperto quell’era, ovvero quella in riferimento ai telefoni con touchscreen di ultima generazione. Stiamo parlando del primo iPhone, la prima invenzione dal punto di vista mobile di Steve Jobs che oggi in buono stato potrebbe arrivare a superare addirittura i 1000 € di valore. Avete uno di questi telefoni in collezione?