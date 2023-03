Apple, un iPhone 11 cade in un lago e funziona ancora dopo una settimana

Un iPhone 11 è sopravvissuto in immersione per una settimana all’interno di un lago brasiliano. L’incredibile storia che coinvolge il flagship Apple ha inizio con il proprietario che perde il proprio device durante un gesto eroico.

Gettatosi nel lago per salvare una donna che stava affogando, il coraggioso utente non ha pensato a cosa indossava mentre si tuffava per prestare soccorso. La sfortuna ha voluto che l’iPhone 11 sia scivolato dalla tasca del gilet e sia finito sul fondo del lago.

Nascosto a sette metri di profondità, il device Apple è stato trovato solo dopo una settimana. Sorprendentemente, lo smartphone era ancora funzionante. L’intera vicenda si è svolta nel lago Paranoa, a Brasilia, in Brasile.

La notizia è stata riportata dalla testata G1. Il protagonista della vicenda è Breno Rafael, uno studente impegnato in una gita in kayak nel lago Paranoa. Tuttavia, quando ha notato una donna in difficoltà nel lago non ha esitato ed è saltato in acqua per salvarla. Solo dopo averla riportata a riva si è accorto di aver perso il proprio iPhone durante il salvataggio.

A distanza di una settimana, l’istruttore Edinho Rocha ha scoperto un cellulare a una profondità di 7 metri. Provando ad accenderlo si è accorto che funzionava ancora e ha pubblicato un video sui social media per cercare di trovare il proprietario. Con oltre 17.000 visualizzazioni, il filmato è giunto a Breno Rafael, il proprietario dell’iPhone 11.