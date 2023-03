Il volantino Comet nasconde tra le proprie pagine ricche offerte con prezzi che vengono ridotti spesso anche del 60% rispetto al prezzo originario di listino, dove sarà possibile trovare una serie di occasioni molto speciali che vi faranno risparmiare al massimo.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Comet, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici sul territorio, senza differenze o vincoli di alcun tipo, come anche online sul sito ufficiale. Gli utenti che opteranno per questa seconda opzione, lo ricordiamo, potranno anche ricevere la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi, ma solo con una spesa finale superiore ai 49 euro.

Volantino Comet, tantissimi prodotti in promozione

Il volantino Comet è veramente speciale, arrivano gli sconti che nessuno si aspettava, e che risultano essere disponibili fino al 6 marzo in tutti i negozi sul territorio nazionale, grazie ad un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente. Gli utenti possono ad esempio pensare di acquistare il Samsung Galaxy S22, pagandolo solamente 696 euro, grazie ad una promozione che sconta la variante da 128GB di memoria interna. Sempre restando in seno a Samsung, da notare la possibilità di acquisto del bellissimo Samsung Galaxy Z Flip4, il cui prezzo è di 896,22 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB.

Non mancano altre occasioni speciali con prezzi sempre più bassi, quali possono essere Galaxy a33 a 292 euro, Galaxy A13 a 169 euro, oppure anche Galaxy A23 e Galaxy A04s. Tutti gli altri sconti sono legati a brand differenti, come Oppo, Realme e similari. Per approfittare degli sconti, collegatevi al sito ufficiale.