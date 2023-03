Smartwatch a SOLO 25€, un REGALO assurdo da Amazon

Smartwatch a solo 25€, un prezzo quasi da regalo viene offerto in questi giorni da Amazon, nell’idea comunque di avvicinare più utenti possibili all’acquisto di un dispositivo economico, pronto a garantire l’accesso a buone prestazioni generali.

Smartwatch in offerta, i prezzi più bassi ed il prodotto a 25€

Avere tra le mani uno smartwatch a soli 25€ è davvero possibile, è vero non sarà possibile acquistare un dispositivo di grande qualità, né di un brand particolarmente conosciuto, ma nell’insieme risulta essere la giusta alternativa per coloro che vogliono comunque avvicinarsi al mondo dei wearable, senza spendere troppo. Lo sconto applicato in questi giorni su Amazon è comunque notevole, poiché c’è da pensare che si parte da un listino di 69 euro, per scendere poi appunto a 25,49 euro, con la riduzione del 64% sul valore originario (CLICCATE QUI per l’ACQUISTO).

Occasione davvero da non perdere, è un modello perfetto per il polso maschile e femminile, senza differenze particolari, dotato anche di schermo AMOLED da 1,10 pollici di diagonale, e tutte le funzionalità di base: saturimetro, contapassi, cardiofrequenzimetro, distanza percorsa, calorie bruciate e innumerevoli attività. A coronare le ottime prestazioni del terminale troviamo anche la sua piena impermeabilità fino a 5 ATM, in questo modo sarà possibile utilizzarlo senza problemi anche immergendolo, senza rischiare danni di alcun tipo.