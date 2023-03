Sveglia a SPECCHIO digitale con suoni per il sonno e RICARICA WIRELESS, costa 25 euro

L’offerta di oggi da parte di Amazon e riguarda una sveglia digitale che permette la ricarica wireless ma anche la possibilità di addormentarsi prima. Tutto ciò grazie alla presenza di cinque suoni di rumore bianco diversi tra loro che possono consentire un relax in fase di addormentamento. Ovviamente la promozione è ghiotta vista la presenza di un coupon, i cui dettagli possono essere scoperti nel prossimo paragrafo in basso.

Una sveglia per la vostra camera da letto con alcune modalità molto interessanti, è disponibile su Amazon con coupon

Le persone che stavano cercando una nuova sveglia, magari anche bella da vedere per il proprio arredamento, potranno avere oggi grande soddisfazione. Amazon infatti include tra le offerte migliori del momento una soluzione eccezionale, la quale corrisponde ad una sveglia in grado di fornire più funzionalità. Si tratta innanzitutto di un dispositivo dalle dimensioni piccole, nelle quali sono state incluse delle facoltà che di solito non si trovano in altre sveglie. Si tratta di una sveglia in grado di supportare la ricarica wireless, il tutto semplicemente poggiando lo smartphone sul retro, dove c’è una piastra dedicata proprio alla ricarica dei dispositivi. Inoltre ricordiamo che l’orologio gode di cinque tipi di rumore bianco, i quali potranno aiutare l’utente ad addormentarsi più velocemente.

Per quanto riguarda lo schermo, risulta a specchio, con le principali informazioni tra cui l’orario e i gradi dell’ambiente circostante. In più l’orologio ha una luce notturna a tre colori e con nove livelli di luminosità. Il prezzo è di soli 25,99 € grazie allo sconto totale del 50% utilizzabile con il coupon da 20 € in pagina.