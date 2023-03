Euronics prova ad avere la meglio su Unieuro, e le altre realtà del territorio, con la presentazione di un volantino veramente ricco di occasioni molto speciali, i cui prezzi sono decisamente più bassi del normale, ma generalmente comunque il risparmio non è così marcato quanto avremmo sperato di vedere.

I nuovi sconti di cui vi parleremo nell’articolo sono da considerarsi attivi solamente in determinati punti vendita in Italia, ciò sta a significare che non risulta possibile ricorrere agli acquisti stessi sul sito ufficiale, o praticamente ovunque sul territorio nazionale. Un aspetto importante da ricordare nel momento in cui un determinato prezzo incrociasse il vostro interesse o desiderio.

Euronics, correte in negozio, gli sconti sono incredibili

La promozione euronics di cui vi parleremo è da ritenersi riservata per i soli possessori di una carta Euronics, la quale può essere sottoscritta gratuitamente all’interno di un qualsiasi punto vendita sul territorio nazionale. Fino al 15 marzo è stata attivata la campagna Facciamo a Metà, con la quale l’azienda cerca di sensibilizzare gli utenti ad acquistare più prodotti, tra quelli contrassegnati e generalmente rappresentanti le categorie Televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sullo stesso scontrino.

Il meccanismo è assolutamente rodato e già visto in passato, l’utente non deve fare altro che aggiungere al carrello due prodotti e recarsi in cassa, a questo punto vedrà applicarsi uno sconto del 50% immediato sul prodotto meno caro della coppia (non sarà un buono sconto o un rimborso, ma una riduzione istantanea).