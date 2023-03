Realme 9 5G, acquistatelo a PREZZO BOMBA su Amazon (-75€)

Realme 9 5G è uno smartphone di ottima qualità, in vendita proprio in questi giorni ad un prezzo fortemente più basso del normale, diventando presto la soluzione ideale su cui fare affidamento, nell’ottica di avere la possibilità di spendere poco o niente, e godere di ottime prestazioni.

Realme 9 5G, la promozione è veramente incredibile

Con Realme 9 5G gli utenti si possono scontrare con uno smartphone dal potenziale altissimo, e raggiungibile con il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato. Il dispositivo infatti, nella variante con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), risulta essere acquistabile su Amazon a soli 198 euro, contro i 279 euro di listino, godendo a tutti gli effetti di uno sconto del 29%. PREMETE QUI per l’acquisto.

Le specifiche tecniche di questo realme 9 5G sono comunque davvero interessanti, sono rappresentate dal processore Qualcomm Snapdragon 695 con connettività 5G, un display AMOLED da 120Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, senza però dimenticarsi della batteria molto ampia, ben 5000mAh, che permette così di godere delle discrete prestazioni generali per un periodo temporalmente molto più ampio del solito (ricordiamo che esiste l’espansione virtuale della RAM fino a 7GB).

Su Amazon potete mettere le mani sulla variante con colorazione Meteor Black, ma ricordiamo altresì che sono tantissimi gli sconti speciali che potranno aiutarvi, essendo applicati anche su colori differenti rispetto a quello effettivamente indicato.