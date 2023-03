Su League of Legends: Wild Rift ecco arrivare la patch 4.1 che porta con sé tante novità che renderanno i giocatori molto contenti. La patch sarà disponibile a partire dal 16 marzo ma possiamo già scoprire le novità in arrivo.Tra le novità più interessanti dell’aggiornamento spiccano certamente i due nuovi campioni e modifiche ai tank, oltre ad aspetti ed eventi inediti.

I nuovi campioni sono Urgot, il dreadnought, e Twitch, il ratto della peste. Urgot è un mostruoso connubio tra uomo e macchina che sfrutta la sua tecnologia zaunita e la forza bruta per schiacciare i nemici. Twitch, è un tiratore che sfrutta il veleno per i propri attacchi e può mimetizzarsi per diventare estremamente furtivo.

Con l’introduzione dell’ultima patch, gli sviluppatori di League of Legends: Wild Rift hanno aggiornato alcuni oggetti con l‘obiettivo di migliorare l’esperienza dei tank. Ci saranno tanti cambiamenti che renderanno ancora più strategico il titolo e aumenteranno il livello di sfida per i giocatori.

In particolare, gli oggetti che hanno subito modifiche nelle statistiche, nell’utilizzo e in tanti altri aspetti sono:

Coppia d’amaranto

Cappa della dodicesima ora

Corona rovente

Maschera dell’abisso

Forza della natura

Corazza spinata

Mantello del Sole

Corpetto di rovi

Gli sviluppatori hanno introdotto anche un importante cambiamento al sistema dei livelli dell’account. Il livello 40 in Wild Rift era il massimo raggiungibile dagli utenti ma la patch 4.1 rivoluziona questo approccio. Da ora, i giocatori sbloccheranno un sistema di “prestigio” una volta raggiunto il livello 40 che sarà caratterizzato da una “stella” mostrata nel profilo. Le stelle ottenute testimoniano la crescita del giocatore e la sua esperienza.

Su League of Legends: Wild Rift fa il proprio debutto la stagione classificata 9. Questa stagione sarà incentrata su Twisted Fate Flotta Gloriosa e sull’esplorazione marina. Inoltre, arrivano delle modifiche anche per i livelli più alti delle classificate. A partire da questa stagione, per la promozione a Grandmaster saranno necessari 40 marchi. Per il passaggio a Challenger saranno necessari almeno 60 marchi, invece dei 40 delle passate stagioni.

Gli eventi principali della patch 4.1 saranno i seguenti: