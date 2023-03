L’operatore francese Iliad sta invitando alcuni suoi già clienti ad attivare l’offerta denominata Flash 130, effettuando un upgrade del tutto gratuito dalla propria offerta.

L’offerta Flash 130 è stata lanciata negli scorsi giorni, inizialmente dedicata solamente ai nuovi clienti, ora estesa anche ai già clienti. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

Iliad Flash 130 attivabile ora anche dai già clienti

Iliad Flash 130 è a disposizione dei già clienti mobile Iliad che voglio cambiare la propria offerta, oltre che per i nuovi clienti che possono sottoscriverla online e negli Store e Corner di Iliad. Flash 130 è un’offerta a tempo, che in questo caso è sottoscrivibile da nuovi e già clienti Iliad entro il 9 Marzo 2023, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.

Vi ricordo che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 130 Giga di traffico dati validi fino in 4G+, il tutto al prezzo di 8,99 euro al mese. La variazione di cambio offerta è irreversibile. Al termine della variazione, i clienti riceveranno una comunicazione via email da parte di Iliad che conferma l’attivazione della nuova offerta.

Ecco il messaggio che l’operatore sta inviando ad alcuni suoi clienti: “CIAO DA ILIAD: Vuoi più giga per la tua offerta? Rispondi SI a questo messaggio e passa a FLASH 130 entro il 09/03/2023. Il cambio offerta è gratuito e sarà attivo dal prossimo rinnovo. FLASH 130 include minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa, 130GB in Italia + 9GB in Europa, a 8,99 euro al Mese PER SEMPRE. Minuti e SMS a condizioni di uso lecito e corretto, esclusi i servizi premium. Ti ricordiamo che rispondendo SI, dichiari di aver preso visione e accettato i documenti contrattuali: m.iliad.it/Flash130-docs. Se non vuoi più ricevere queste comunicazioni, puoi revocare il consenso marketing da Area Personale. Informativa e diritti privacy: m.iliad.it/privacy“.