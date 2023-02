Avere uno smartwatch al polso nel 2023 è divenuto quasi un obbligo per i tech addicted, ecco quindi che sul mercato è possibile trovare un numero impressionante di varianti, tutte caratterizzate da prezzi e specifiche tecniche differenti.

Smartwatch in promozione su Amazon, ecco lo sconto da non perdere

Lo smartwatch è un prodotto iconico per gli anni che stiamo vivendo, rappresenta l’effettiva possibilità di avere la tecnologia a portata di polso in ogni momento, per questo motivo sono davvero tantissimi gli utenti che si ritrovano con un prodotto di questo tipo in propria dotazione. Fortunatamente su Amazon sono presenti sconti sempre più interessanti che riducono di molto la spesa finale da sostenere, come nel caso del modello di casa FMK.

Brand non proprio conosciuto, ma comunque in grado di produrre un dispositivo estremamente elegante e piacevole alla vista, caratterizzato da un prezzo finale di soli 49 euro, dettati dalla presenza di uno sconto del 44% rispetto agli 89 euro di listino (LINK ACQUISTO).

Nasce più che altro come smartwatch da donna, proprio per il design più adatto ad un pubblico femminile, per il resto però integra tutte le funzioni che ci saremmo aspettati, come un display da 1,32 pollici di diagonale, la risoluzione HD, con misurazioni di passi, distanza percorsa e calorie bruciate, senza dimenticarsi del monitoraggio del sonno e la possibilità di ricevere le notifiche da qualsiasi applicazione.