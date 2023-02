Volete acquistare una soundbar per la vostra abitazione? su Amazon potete trovare uno sconto molto speciale applicato direttamente su un ottimo prodotto LG, in vendita a -45% rispetto al prezzo originario di listino, il quale comunque risulta essere più che adeguato alla prospettiva d’acquisto.

Soundbar LG in forte sconto su Amazon, ecco i prezzi più bassi

Le soundbar sono molto diffuse nei salotti degli amanti del buon cinema e della televisione, rappresentano soluzioni ideali per gli utenti che comunque vogliono poter godere di un buon audio, anche essendo disposti ad investire denaro sull’acquisto di prodotti effettivamente aggiuntivi. Uno dei migliori modelli per rapporto qualità/prezzo resta la LG SP2, una soundbar a 2.1 canali con subwoofer integrato, e potenza massima di 100 watt.

Lo sconto che Amazon ha deciso di applicare nel periodo corrente è davvero impressionante, poiché a tutti gli effetti dal listino di 179 euro, è stata applicata una riduzione del 45%, che porta la spesa finale da sostenere a soli 98,83 euro (ACQUISTATELA QUI).

Il risparmio è notevole e non può assolutamente lasciare indifferenti tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo dispositivo di questo tipo. Al momento i tempi di spedizione non sono rapidissimi, secondo le prime stime dovreste ricevere il prodotto nella settimana del 1-6 marzo 2023, per questo motivo consigliamo di prendere rapidamente una decisione.