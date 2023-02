Alcune valutazioni visive possono essere piuttosto difficili da risolvere. Quelle che richiedono l’analisi delle illusioni ottiche sono tra le più impegnative. In questi disegni una o più figure sono oscurate dall’uso di colori e linee. Tra i più affascinanti ci sono quelli in cui l’artista nasconde abilmente un altro volto o un animale all’interno di quello principale.

La gioia e l’intrigo di queste immagini derivano dalla sfida di cercare di individuare l’individuo nascosto. Per trovarlo, sfidate il vostro cervello a pensare lateralmente, verticalmente o orizzontalmente, o semplicemente a separare l’immagine di fronte a voi.

La sfida del cervello: individuare un volto nascosto

Per come è strutturato il nostro cervello, ogni volta che vediamo una nuova immagine, facciamo immediatamente un collegamento con qualcosa che già conosciamo. Il cervello umano ha la tendenza a riempire gli spazi vuoti delle immagini sconosciute facendo paragoni con ciò che ha visto in precedenza. Quando guardiamo la forma delle nuvole, per esempio, facciamo tutti la stessa cosa: cerchiamo di trovare analogie con altre cose che già conosciamo.

Per esempio, il test visivo che vi proponiamo oggi ci chiede di individuare un volto nascosto e di descrivere la posizione di una giovane donna all’interno dell’immagine. La prima cosa che ci viene in mente è un uomo anziano con un sombrero. Poiché questa è la prima cosa su cui la nostra mente si concentra naturalmente, il test ci spinge a guardare più da vicino l’immagine nel tentativo di individuare la donna che apparentemente è lì, ma che viene deliberatamente oscurata.

Questa illusione ottica si è diffusa per la prima volta alcuni anni fa; tuttavia, periodicamente ricompare online dopo essere stata pubblicata dagli utenti, come quando l’emittente britannica Dean Jackson l’ha condivisa su TikTok. Nel video, l’autore dice ai suoi follower che possono saltare il quarto passo, in cui il corpo della donna è completamente evidenziato, a patto che siano in grado di identificarla subito correttamente (nel qual caso cliccano sulla casella “Step One”).