scoprite-il-serpente-nascosto-nel-mazzo-di-banane-in-meno-di-10-secondi

Ogni nuovo giorno porta con sé la possibilità di scoprire una nuova illusione ottica. Dopo l’ultima l’illusione ottica pubblicata qualche giorno fa, oggi vedremo se siete in grado di vedere il serpente nascosto nel mazzo di banane. Riuscite a individuarlo?

È risaputo che le persone che usano Internet amano le sfide mentali ed amano cimentarsi in queste competizioni con i loro amici e familiari. Perciò la missione di oggi consiste nell’individuare il rettile in meno di 10 secondi; solo il cinque per cento di coloro che ci hanno provato ha avuto successo (secondo vari forum online, soprattutto Reddit), quindi questa sembra essere una sfida davvero impegnativa. Ritenete di essere in grado di svolgere il compito in modo più efficace?

La nuova sfida di illusioni ottiche che impazza sul web

Siete invitati a valutare il vostro rendimento nella sfida di oggi rispetto a quello degli altri utenti nell’area commenti, che funge da “campo di battaglia” per il concorso. L’unico scopo dell’illusione ottica di oggi è quello di offrire un po’ di intrattenimento spensierato; forse vi aiuterà a rilassarvi dopo una giornata lunga e stressante. Dovete sapere, d’altra parte, che alcune illusioni, come questa in particolare, sono state realizzate espressamente per ricercare e analizzare il comportamento delle persone.

Una di queste illustrazioni è l’illusione ottica nota come “anatra e coniglio”. In questa illusione, le due persone che nascondono la propria identità sembrano scambiarsi di posto tra il mattino e il pomeriggio. Sareste in grado di individuare il serpente in meno di dieci secondi se aveste un cronometro in mano? Potete verificare se qualcun altro ha scoperto il “segreto” prima di voi lasciando un commento qui sotto.