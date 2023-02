Netflix ha deciso di ridurre il prezzo dell’abbonamento mensile in più di 100 Paesi in tutto il mondo. L’iniziativa ha effetto immediato ma purtroppo l’Italia non è compresa in questo elenco.

I paesi coinvolti sono distribuiti tra le regioni dell’America centrale e meridionale (CSA), dell’Africa subsahariana (SSA), del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), dell’Europa centrale e orientale (CEE) e del Pacifico asiatico (APAC).

L’ammontare del taglio di prezzo è variabile a seconda del paese e del mercato di riferimento oltre che proporzionale alla tipologia di abbonamento. Indicativamente, la riduzione varia tra il 20 e il 60% e i nuovi prezzi saranno validi sia per i nuovi che i vecchi abbonati.

Il motivo di questo cambiamento così importante è quello di riuscire ad adeguare nel migliore dei modi la tariffazione localizzata. L’obiettivo di Netflix è quello di non perdere abbonati in seguito alle nuove politiche contro la condivisione delle password. Riducendo il costo degli abbonamenti, rende più facile la transizione nei paesi in cui le economie sono più deboli.