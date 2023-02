Il settore di Chipset mobile è in continua evoluzione e rappresenta un mercato in forte crescita. Gli OEM sono alla ricerca di System-on-Chip sempre più potenti e in grado di offrire un’esperienza completa ai propri utenti. Ecco quindi che potrebbe nascere una nuova collaborazione tecnica tra MediaTek e NVIDIA.

I due colossi potrebbero unire le proprie forze per realizzare un chipset di nuova generazione. La collaborazione di NVIDIA sarà fondamentale per la realizzazione di una GPU mobile che potrà anche garantire il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato DigiTimes citando alcune fonti attendibili del settore. La partnership gioverebbe ad entrambe le aziende in quanto permetterebbe di mostrare una prova di forza molto importante nel settore.

Le ultime indiscrezioni indicano che potrebbe nascere una partnership per integrare le GPU NVIDIA nei SoC di MediaTek e sfruttare la potenza di calcolo dell’IA

Nvidia potrebbe dimostrare che le architetture GPU desktop possono essere adattate anche ai SoC per smartphone. In questo modo, l’azienda aumentare la propria gamma prodotti, migliorare la potenza di calcolo AI e tornare a crescere dopo i problemi finanziari del 2022.

Tuttavia, anche MediaTek beneficerebbe dell’integrazione delle GPU di Nvidia nei propri SoC. Il chipmaker potrebbe contare sul miglioramento delle prestazioni AI, attualmente inferiori rispetto alle soluzioni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, oltre che disporre di una GPU di assoluto livello.

Se le voci della partnership fossero confermate, possiamo immaginare che le novità arriveranno già con il Dimensity 9200. Si tratta della nuova generazione del SoC di punta del brand, destinato agli smartphone di fascia alta. Al momento, sia MediaTek che NVIDIA non hanno confermato la notizia. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.