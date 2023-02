Vodafone risponde colpo su colpo a Iliad. Anche in questa parte conclusiva della stagione invernale, dopo il rilancio della Giga 150 da parte del gestore francese, Vodafone amplia la sua offerta commerciale per i clienti, tornando a mettere sul piatto una delle sue migliori promozioni di sempre.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per febbraio

A febbraio infatti è ancora disponibile la tariffa chiamata Special 100 Giga. I clienti che decideranno di sottoscrivere questa ricaricabile avranno accesso ad un pacchetto quasi illimitato di consumi con chiamate ed invio di SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica e con 100 Giga per la connessione internet, in alcune circostanze anche con la tecnologia del 5G.

Il prezzo per la sottoscrizione di questa tariffa di Vodafone è molto vantaggioso e prevede una spesa di 9,99 euro al mese. I clienti che attivano la Special 100 Giga dovranno soltanto aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Come per altre ricaricabili delle precedenti settimane, anche in questa circostanza Vodafone prevede una tutela per il suo pubblico, ossia la garanzia di prezzo bloccato nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM. In questo periodo di tempo non saranno possibili né rimodulazioni sulle soglie di consumo, né tantomeno sui prezzi.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.