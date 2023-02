cioccolato-lindt-ritirato-dal-mercato-allergene-non-dichiarato

Il Ministero della Salute avvisa i consumatori di non consumare i prodotti in determinati lotti, in cui non è esplicitamente indicata la presenza di pistacchi. Il Ministero della Salute ha emesso l’ennesimo richiamo e avviso in relazione a un prodotto alimentare; questa volta sono le praline di cioccolato Lindt a essere richiamate. Tutto ciò che era richiesto per effettuare il richiamo, comprese le specifiche e i numeri di lotto.

Le segnalazioni sono state inserite nella pagina periodica che il Ministero mantiene sul proprio sito web, intitolata “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”. La dichiarazione rilasciata dalla Lindt & Sprüngli S.p.A. si concentra principalmente sulla linea di prodotti Lindor, che consiste in una varietà di praline di cioccolato al latte e ripieni morbidi.

Lindt richiama i cioccolati ripieni di pistacchi

In particolare, riguarda i seguenti prodotti:

Cioccolatini a forma di cuore confezionati in scatole dal peso totale di 178 grammi: L250230 TMC 31/12/2023; L252230 TMC 30/11/2023; L298330 TMC 31/01/2024; L251230 TMC 31/12/2023.

Scatola a forma di cuore con un peso totale di 96 grammi: L250230 TMC 31 dicembre 2023; L250231 TMC 30/11/2023; L251230 TMC 31/12/2023; L298330 31/01/2024.

La notifica del richiamo dei prodotti citati corrisponde alla spiegazione del ritiro dalla vendita di specifici lotti di cioccolato, particolarmente popolari nel periodo di San Valentino. Lindt ha dichiarato che è possibile che siano presenti praline di cioccolato al latte ripiene di pistacchi morbidi e che queste praline siano incluse in confezioni in cui non è esplicitamente indicata la presenza di pistacchi.

Inoltre, Lindt ha dichiarato che la presenza di queste praline sarebbe inclusa in confezioni in cui non viene espresso che ci siano cioccolatini al pistacchio. Per questo motivo, il Ministero della Salute consiglia a chi è allergico ai pistacchi o a chi non è in grado di tollerarli di non consumarli.