Apple iPad (2021) da comprare subito, è in offerta in questo periodo ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto in Italia, costa anche meno di 350€, rendendo difatti molto felici gli utenti che speravano di riuscire a risparmiare al massimo.

Apple iPad 2021 in offerta, costa davvero pochissimo

Uno dei tablet più richiesti al mondo risulta sicuramente essere l’ottimo Apple iPad, nel nostro caso nella versione 2021, un prodotto che ogni anno riesce a conquistare e catturare l’interesse di milioni di consumatori, con prestazioni di ottimo livello. Il modello in questione viene proposto al giusto prezzo, infatti al momento attuale avrebbe un listino di 439 euro, ma grazie ad una interessante promozione, che lo vede scontare del 21%, la spesa finale che l’utente dovrà necessariamente sostenere si aggira attorno ai 349 euro (CLICCATE QUI). Se interessati all’acquisto, ricordiamo che stiamo parlando di un Apple iPad di 9a generazione, nella versione solo WiFi con 64GB di memoria interna.

Le specifiche tecniche sono ad ogni modo di ottimo livello, poiché è dotato di un display Retina da 10,2 pollici con True Tone, un processore A13 Bionic con Neural Engine, ed una fotocamera posteriore da 8 megapixel con grandangolo, affiancata da un sensore anteriore da 12 megapixel, il quale presenta inquadratura automatica. Il prodotto integra anche il TouchID per l’identificazione ed ovviamente il WiFi 802.11ac dual-band.