iPhone 15, il nuovo smartphone ci sconvolgerà con la sua velocità

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, sembra che Apple stia lavorando su un miglioramento della RAM per i suoi prossimi smartphone top di gamma. In particolare, si parla di un aumento della velocità e della capacità, che potrebbe passare da 6 a 8GB su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15: quali sono le novità in arrivo?

L’upgrade della RAM rappresenterebbe sicuramente un’ottima notizia per gli utenti Apple, soprattutto per coloro che utilizzano il proprio smartphone per attività più impegnative come la gestione di file pesanti, la creazione di contenuti multimediali o il gaming.

Ma non è tutto: secondo il rapporto di TrendForce, Apple potrebbe anche passare dalle memorie LPDDR5 ad LPDDR5X, che garantiscono prestazioni ancor più interessanti. Tuttavia, altre fonti sostengono che questo switch potrebbe avvenire solo con iPhone 16 del 2024. A rendere ottimali le capacità dei nuovi iPhone c’è anche la presenza di una porta USB-C e di pulsanti allo stato solido. Si vocifera addirittura che l’azienda stia lavorando su un miglioramento della fotocamera e sulle prestazioni del processore.

Al momento, non è chiaro se il miglioramento della RAM riguarderà solo i modelli Pro della gamma o se anche i modelli base riceveranno un’upgrade. Su iPhone 14 Pro e Pro Max sono presenti RAM LPDDR5, mentre iPhone 14 e 14 Plus hanno mantenuto le RAM LPDDR4X. Tutti e quattro i modelli condividono di 6GB di RAM.

È comunque probabile che l’upgrade riguarderà almeno i modelli Pro, che tradizionalmente includono le migliori caratteristiche tecniche. Se Apple dovesse passare alle RAM LPDDR5X, assisteremmo ad un ulteriore salto di qualità rispetto alle già ottime prestazioni delle RAM LPDDR5 presenti sui modelli Pro attuali.