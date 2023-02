WhatsApp, le TRE funzioni esclusive e segrete che potete avere GRATIS

Un tempo WhatsApp dichiarò guerra aperta alle applicazioni di terze parti in grado di minare pesantemente alla sicurezza degli utenti. Effettivamente una grande pulizia è stata fatta, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni in grado di spiare le persone nelle loro conversazioni e quant’altro. Ora come ora però esistono ancora degli applicativi di terze parti, i quali possono essere utili per aggiungere ulteriori funzioni alle facoltà degli utenti.

Le funzionalità esclusive che dovresti avere all’interno di WhatsApp ma che potete ottenere semplicemente scaricando applicazioni di terze parti

Tra le funzioni più interessanti del momento, c’è quella che viene proposta da un’applicazione in particolare, ovvero Whats Tracker. Grazie all’ausilio di questa piattaforma esterna, gli utenti potranno selezionare uno o più numeri una volta scaricata l’applicazione in modo da avere un grande vantaggio. Potranno infatti conoscere in diretta l’esatto momento in cui una persona si collega a WhatsApp o magari l’esatto momento in cui decide di uscire. Alla fine della giornata sarà anche disponibile il report con tutti gli orari incolonnati.

No finisce però qui perché se volete avere molta più discrezione, potrete leggere esternamente tutti i messaggi che mi arrivano su WhatsApp. Scaricando l’applicazione che prende il nome di Unseen, avete quindi la possibilità di restare anonimi anche se state leggendo un messaggio. Chiaramente l’ultimo accesso non verrà aggiornato.

L’ultima applicazione che potrebbe essere forse quella più utile in assoluto, si chiama WAMR. Il suo compito è uno di quelli più desiderati dagli utenti WhatsApp, ovvero quello di recuperare tutti i messaggi che vengono eliminati da una chat prima che l’interlocutore possa leggerli. Il tutto funziona con la memorizzazione delle notifiche e del relativo contenuto.