WhatsApp ha tre funzionalità che possono arrivare grazie a 3 app di terze parti

Dopo aver visto tanti aggiornamenti per WhatsApp che hanno portato novità impressionanti, c’è da dire che qualcosa di nuovo esiste anche al di fuori della celebre applicazione di messaggistica. Secondo quanto riportato gli utenti avrebbero trovato delle funzionalità davvero interessanti, le quali possono implementare la già aggiornatissima suite del colosso del mondo dei messaggi.

WhatsApp: ecco tre funzioni molto interessanti con app di terze parti

In primo luogo tutti coloro che credevano che non si potesse spiare più il prossimo su WhatsApp, dovranno ricredersi. Esiste infatti un’applicazione che in tanti hanno già scaricato e testato che sta facendo spaventare molti utenti. In realtà non è poi così invasiva come in tanti credono, visto che quello che può fare è solo spiare gli orari di accesso e di uscita da WhatsApp. Si tratta di Whats Tracker, la famosissima applicazione che riesce a far seguire i movimenti di ogni persona tramite il numero di telefono. In pratica, collegandosi direttamente a WhatsApp, questa nuova applicazione sarà in grado di avvisarvi con una notifica istantanea quando il numero dove controllato deciderà di entrare o di uscire da WhatsApp. Alla fine della giornata potrete avere anche il resoconto con tutti gli orari.

Un’altra applicazione davvero interessante è quella che vi permette di intercettare i messaggi di WhatsApp e di leggerli al di fuori, Unsenn. Cosa succederà in questo caso? Che non risulterete mai online mentre leggete i messaggi e che soprattutto non aggiornerete il vostro ultimo accesso.

Infine c’è anche il trucco per recuperare i messaggi che eliminano prima che voi possiate leggerli. L’applicazione da scaricare è WAMR.