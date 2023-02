In attesa di poter toccare con mano i flagship, il modello di punta della serie ha fatto registrare il proprio punteggio su Geekbench . La piattaforma di benchmark ha quindi rivelato alcuni dettagli interessanti sul Xiaomi 13 Pro.

Passando al punteggio ottenuto da Xiaomi 13 Pro, nel test in single-core è di 1481 mentre il punteggio multi-core è di 4676. Sebbene questi punteggi possano sembrare interessanti, dobbiamo confermare che il dispositivo nella variante cinese ha fatto leggermente meglio.

La versione asiatica ha totalizzato un punteggio di 1504 nei test single-core e 5342 nei test multi-core. Al momento non bisogna fare troppo affidamento su questi numeri, in quanto potrebbe trattarsi di test preliminari e le unità in vendita potrebbero avere prestazioni migliori.