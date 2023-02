I dati dell’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni possono aiutarci a determinare quali smartphone sono più pericolosi. Apple era il peggior trasgressore in questo senso: l’iPhone 7 e 8 sono tra i telefoni che emettono più radiazioni nella storia, ma hanno ridimensionato questa radiazione nei modelli più recenti. Pertanto, gli iPhone X e successivi non sono più classificati in cima alla scala, sebbene siano ancora lontani dagli smartphone che emettono meno radiazioni attualmente disponibili.

Si scopre che lo smartphone che emette più radiazioni è in realtà il Motorola Edge. Se lo guardi in termini di tasso di assorbimento specifico (SAR), il Motorola Edge emette 1,79 watt di radiazioni per chilogrammo. È significativamente più alto rispetto alla maggior parte degli altri modelli con tutte le cose che sono state considerate e prese in considerazione. Al secondo posto c’è l’Axon 11 5G di ZTE con 1,59 watt di radiazione per chilo, seguito da OnePlus 6T al terzo posto con 1,55 watt, il che significa che il telefono Motorola ha la dubbia distinzione di vincere questa gara con un margine piuttosto ampio.

Altri telefoni scalano le classifiche

Anche Sony ha un paio di telefoni in questo elenco, con l’Xperia XA2 Plus al quarto posto e l’Xperia XZ1 Compact al numero otto. Google ha anche due dei telefoni con la più alta emissione di radiazioni sul mercato con Pixel 3 XL che ottiene il quinto posto e Pixel 4a che segue da vicino per ottenere il sesto posto in questo elenco. Il 3a XL emette anche una quantità di radiazioni simile al Pixel 3 XL, quindi Google ha effettivamente tre telefoni in questo elenco.

Infine abbiamo Oppo, il Reno 5G emette una quantità relativamente elevata di radiazioni rispetto ad altri telefoni. Sebbene non sia alto come i telefoni ZTE o Motorola, è ancora un po’ più alto dell’Xperia XZ1.