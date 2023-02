L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, un ramo dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato che le prove che collegano l’uso del cellulare al cancro al cervello non sono conclusive, ma ci sono altre cose da considerare. I tassi di cancro al cervello sono più alti tra le persone con i più alti livelli di esposizione alle radiazioni degli smartphone.

Alcuni scienziati affermano che alcuni tipi di cellulari potrebbero essere “probabilmente più cancerogeni” di altri.

Si stanno accumulando prove del fatto che i cellulari che operano su reti GSM emettono una quantità significativamente più radiazioni rispetto ai cellulari che operano su reti CDMA. Questo non è evidente quando si guardano le specifiche di un telefono, ha detto Moskowitz, perché le compagnie telefoniche sono tenute a elencare solo il “tasso di assorbimento specifico” (SAR), la misura della velocità con cui l’energia di un campo elettromagnetico a radiofrequenza viene assorbita da il corpo.

“Il SAR può essere fuorviante in quanto misura la massima radiazione emessa da un cellulare e non riflette la quantità media di radiazioni che emette“, ha detto Moskowitz a Life’s Little Mysteries.

Bisogna stare attento al tipo di rete

Diversi studi recenti hanno dimostrato che i telefoni normalmente emettono una piccola frazione di radiazioni, mentre i telefoni GSM emettono, in media, la metà del massimo, ha spiegato. Ciò dipende dalle diverse bande di radiofrequenza (RF) su cui operano le due reti e dai diversi metodi con cui le due reti trasportano le trasmissioni telefoniche.

“Quando un telefono GSM trasmette, raggiunge immediatamente la potenza di picco, quindi il circuito di controllo della potenza riduce la potenza a un livello accettabile“, ha spiegato Mark McNeely, ingegnere elettrico presso Exponent Engineering and Scientific Consulting Services e coautore di un recente studio che confronta le reti GSM e CDMA. “Le reti CDMA condividono la stessa frequenza tra molte telefonate diverse, quindi tutti i telefoni trasmettono al livello di potenza più basso possibile necessario per mantenere la fedeltà della chiamata.”