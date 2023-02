Oppo Find N2 Flip, è il più grande tra i pieghevoli e sta arrivando in Italia

Oppo ha annunciato il suo nuovo smartphone pieghevole, il Find N2 Flip, durante un evento di lancio. Il dispositivo vanta lo schermo esterno verticale più ampio del settore, da 3,26 pollici, il quale consente di visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente e può essere utilizzato per acquisire selfie o per impostare una GIF come sfondo.

Oppo Find N2 Flip: tutte le caratteristiche del nuovo smartphone

Il pannello interno è un E6 AMOLED da 6,8 pollici con un aspect ratio di 21:9 e frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz. La visualizzazione ottimale è garantita grazie alla pellicola antiriflesso all’avanguardia e alla luminosità massima di 1600 nit.

La cover è realizzata in vetro resistente anti-impronta, con motivo a onde micro-incise sulla cerniera che rendono il design minimal e confortevole al tatto. Il comparto fotografico è composto da una lente principale da 50 megapixel con sensore IMX890 di Sony, obiettivo f/1.8 e una fotocamera da 32MP per selfie.

Il dispositivo è alimentato dal chip MariSilicon X, che migliora la qualità dei video notturni e dispone di una batteria da 4300mAh e un chipset Dimensity 9000+ per garantire un’elevata autonomia. È garantito il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 44W che carica il 50% della batteria in soli 23 minuti.

L’Oppo Find N2 Flip è disponibile in due colori, Astral Black e Moonlit Purple, ed è dotato di una cerniera Flexion Hinge, testata per 400.000 piegature a temperatura ambiente, che garantisce la durata del dispositivo per più di dieci anni. Lo smartphone funziona con l’ultima versione di ColorOS 13 e garantisce il supporto per quattro anni a livello di aggiornamenti software e cinque anni di sicurezza.