Kena Mobile è davvero pazza, per Carnevale ha deciso di fare le cose in grande e di mettere a disposizione degli utenti una promozione di tutto rispetto, il cui costo è di soli 6,99 euro al mese, ma allo stesso tempo in grado di garantire l’accesso ad un bundle invidiabile.

A differenza di quanto potreste effettivamente pensare, ricordiamo che la promozione corrente risulta essere disponibile solo per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale, a cui aggiungiamo anche Iliad, o solo su nuove numerazioni, tutti gli altri possessori di una SIM di TIM, Vodafone o WindTre, non la potranno richiedere (con cambio operatore ovviamente). I costi iniziali da sostenere sono tutt’altro che elevati, poiché viene richiesto l’esborso di soli 4,99 euro, come valore una tantum per l’attivazione, la consegna a domicilio della SIM è completamente gratuita.

Kena Mobile, quali sono le migliori offerte

L’offerta senza dubbio più interessante di Kena Mobile presenta un costo fisso di soli 6,99 euro al mese, tutti addebitati in automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile, senza presentare alcun vincolo contrattuale di durata o di altro tipo. Al suo interno trova posto un bundle di tutto rispetto, poiché a conti fatti parliamo di 130 giga di traffico dati al mese, da utilizzare liberamente in Italia, godendo altresì di minuti illimitati da poter utilizzare verso chiunque, oppure 500 SMS da inviare sempre ad altrettanti numeri di telefono.