TIM ha ufficializzato offerte folli, ci sono fino a 100GB con pochi euro al mese e in 5G

Adesso però tutto starebbe pian piano rientrando, visto che gestori come ad esempio TIM avrebbero trovato il modo per offrire più contenuti a prezzi più bassi del solito. Ricordiamo infatti che la grande qualità di provider del genere è sempre stata il principale motivo di un prezzo più alto alla fine del mese. Adesso però, complice anche la necessità di doversi allineare i prezzi dei gestori virtuali per non restare fuori dal mercato, le grandi armate del mondo della telefonia stanno rimettendo le cose in chiaro.

TIM ha lanciato due offerte straordinaria che battono la concorrenza a mani basse, si arriva fino a 100 giga in 5G

Ogni volta che si parla di cambiare gestore, sembra essere una cosa di poco conto. In realtà più che definirla in questo modo, si potrebbe definire come estremamente più rapida rispetto al passato. Non è difficile infatti che il vecchio provider faccia un’offerta per un rientro, proprio come sta facendo durante l’ultimo periodo TIM.

Il celebre gestore da sempre simbolo della telefonia mobile e fissa in Italia, sta approntando una campagna di rientro per i vecchi utenti. Al centro di quest’ultima ci sono due offerte clamorose che di certo non passeranno inosservati visti i contenuti ed i prezzi messi a disposizione.

La prima è la Wonder FIVE, promozione mobile che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi ma soprattutto 70 giga di traffico dati in 5G. Il prezzo è di 7,90 € al mese. Segue poi la sorella maggiore, ovvero la Wonder SIX, promo che cambia per quanto concerne la connessione ad Internet visto che consente di avere 100 giga di traffico dati in 5G a 9,90 € al mese.