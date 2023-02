Luna, grazie alla nuova tecnologia del radar è possibile vederla anche dalla Terra

La tecnologia del radar è una tecnica di imaging che utilizza onde radio per ricostruire un’immagine della superficie di un corpo celeste. Il team di scienziati e ingegneri ha utilizzato questa tecnica per scattare foto ravvicinate della superficie della Luna, una sfida tecnologica che richiede un’energia elevata a causa della grande distanza che separa la Terra da essa.

Luna: come funziona la tecnologia avanzata?

Per il progetto sono stati utilizzati il National Green Bank Telescope (GBT) e il Very Long Baseline Array (VLBA) della Science Foundation. Il primo è uno dei radiotelescopi più grandi del mondo, con un diametro di 100 metri, mentre il VLBA è un sistema di radiotelescopi sparsi in diverse parti degli Stati Uniti, in grado di lavorare insieme per formare un unico telescopio virtuale.

Il trasmettitore sviluppato dal team produce fino a 700 watt di potenza, che è inferiore alla potenza di un forno a microonde da cucina standard. Tuttavia, questo è sufficiente per fornire i segnali radio necessari per ricostruire le immagini della superficie della Luna.

Il cratere Tycho, situato nell’emisfero meridionale della Luna, è stato il primo obiettivo del radar prototipo. La sua immagine ha dettagli incredibili, grazie alla risoluzione del radar. Inoltre, il team è stato in grado di catturare anche il sito di atterraggio dell’Apollo 15 con una risoluzione di 1,25 metri, la più alta mai presa dalla Terra.

Il fatto che il radar prototipo possa fornire immagini della superficie della Luna dalla Terra come se fosse in orbita attorno ad essa è un’impresa tecnologica notevole. Ciò significa che questa potrebbe aprire nuove possibilità per la ricerca spaziale, consentendo una migliore esplorazione della Luna e degli altri corpi celesti del nostro sistema solare.