Fra le prossime vetture del noto marchio automobilistico MINI ci sarà la nuova versione della MINI Countryman. Quest’ultima avrà delle differenze notevoli rispetto alla precedente versione. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la vettura è stata spiata su strada in alcune foto spia durante alcuni test sulle piste invernali. Si tratta nello specifico della versione full electric.

MINI Countryman, la nuova vettura avvistata su strada durante alcuni test

In queste ore è stata spiata su strada la prossima MINI Countryman. Come già accennato, la vettura in questione è quella full electric ed è stata spiata durante alcuni test sulle piste invernali. Dalle foto spia pubblicate in rete, possiamo notare come la vettura sia pesantemente camuffata, quindi non sono visibili molti dettagli.

Si capisce che si tratta della versione full electric dalla presenza dell’adesivo Electric Test Vehicle.

Questa nuova generazione della MINI Countryman porterà con sé alcune novità rispetto al passato. Le dimensioni saranno infatti maggiorate rispetto a prima. Dalle foto non sono visibili neanche gli interni. Tuttavia, secondo precedenti indiscrezioni, la nuova vettura di MINI potrà vantare la presenza di un display di forma circolare. Qui, in particolare, troverà posto il nuovo sistema di infotainment. Sappiamo inoltre che la vettura poggerà sulla piattaforma FAAR, ovvero la stessa di BMW X1.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova vettura sarà distribuita anche in versione con tecnologia Plug-in e Mild Hybrid. Per il momento questo è quanto è emerso in queste ultime ore. Il debutto ufficiale però non dovrebbe arrivare prima della fine del 2023. Fino ad allora, immaginiamo quindi che emergeranno numerosi nuovi dettagli di rilievo. Staremo a vedere.