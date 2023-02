Giraffe, preparatevi a conoscere le curiosità più assurde sull'animale della savana

Le giraffe sono animali noti per la loro eleganza e grazia, ma la loro vita sessuale è qualcosa di molto, ma molto particolare. Gli scienziati hanno recentemente scoperto che i maschi di giraffa hanno un metodo piuttosto strano per valutare la disponibilità delle femmine per la riproduzione. Scopriamo insieme questa buffa chicca scientifica.

Giraffe: le curiosità che nessuno conosceva

Così come molti altri animali ungulati, anche i maschi delle giraffe devono valutare la pipì delle femmine per capire se sono pronte per la procreazione. Tuttavia, a causa della loro stazza e del loro collo lungo, questi animali non possono facilmente raggiungere il suolo per analizzare l’urina. Cosa fanno allora?

Per risolvere questo problema, i maschi delle giraffe bevono la pipì delle femmine e poi la valutano attraverso un organo specializzato noto come organo vomeronasale. Questo si trova nel tetto della bocca e permette ai maschi di analizzare i feromoni presenti nell’urina per capire se la femmina è pronta o meno per l’accoppiamento.

Tale pratica sessuale però non è l’unica stranezza che caratterizza la vita delle giraffe. Questi animali infatti sono noti per essere piuttosto sensibili ai fulmini. In effetti, le giraffe hanno più probabilità di essere colpite da un fulmine rispetto ad altri animali della savana. Ciò è dovuto alla loro altezza, che le rende il bersaglio ideale per le scariche elettriche. Gli scienziati hanno anche notato che queste sono in grado di emettere rumori a bassa frequenza al fine di comunicare tra loro a lunga distanza.

Ad ogni modo, nonostante la loro peculiarità, gli esemplari stanno affrontando numerose sfide che minacciano la loro sopravvivenza, come la perdita di habitat, la caccia e il cambiamento climatico. Basti pensare che il numero di giraffe in natura si è ridotto del 40% negli ultimi 30 anni. La cosa migliore da fare quindi, ad oggi, è proteggerle.